Team Falcons kronet mester på The International 2025

Tilbake i sommer, da Esports World Cup var i gang, snublet hjemmeorganisasjonen Team Falcons ved det siste hinderet i Dota 2 -turneringen, og tapte til slutt i den store finalen mot Team Spirit. Denne forspilte muligheten førte til spørsmål om laget hadde det som trengtes for å komme seg over streken og løfte et stort trofé igjen, noe de allerede har stilnet alle tvilere om.

Vi sier dette fordi Team Falcons ble kronet til mestere på The International 2025 i helgen. Laget klarte å beseire Xtreme Gaming i den store finalen, hvor de løftet trofeet og hevdet nesten halvparten av den enorme premiepotten på 2,73 millioner dollar for seg selv.

Spørsmålet er nå om Team Falcons har det som skal til for å forsvare verdensmestertittelen...