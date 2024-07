Team Falcons kronet til verdensmestere i Esports World Cup Free Fire

HQ

Den andre uken på Esports World Cup har kommet til en slutt, og med det i bakhodet er også en annen turnering i bøkene. Denne gangen er det Free Fire -arrangementet som så 18 lag som kjempet om en andel av en premiepott på 1.050 millioner dollar som kommer til en slutt.

Etter et par dager med action, kom den saudiarabisk-støttede Team Falcons ut på topp etter å ha beseiret EVOS Divine i den store finalen, for å sikre ikke bare $ 300,000 XNUMX av den totale premiepotten, men også direkte kvalifisering til den kommende Free Fire World Series Global Finals, og en båtlast med Club Points som vil være avgjørende i Club Championship, som Team Falcons for øyeblikket er godt i spissen for etter dette og de nylige Call of Duty: Warzone seire.

Så du på Free Fire turneringen i helgen?