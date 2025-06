Team Falcons setter Magisk på benken og signerer en ny spiller

HQ

Med tanke på at Esports World Cup er satt i Saudi-Arabia, er det kanskje ikke en stor overraskelse at hjemmeorganisasjonen Team Falcons ønsker å forsvare sin tittel som mester ved å signere og sikre noen av de beste talentene og vaktlistene rundt om i verden. Det har til og med gjort dette i Counter-Strike 2 plass, da organisasjonen har roped sammen en tropp som ser ut til å alltid bare komme til kort for den ustoppelige Team Vitality, blir beseiret av den franske siden på IEM Dallas, BLAST Rivals Spring 2025, og IEM Melbourne i år, alt mens du sikrer et trofé på PGL Bucuresti i april etter å ha beseiret G2 Esports i finalen.

Spørsmålet er om Team Falcons kan komme over streken i de to kommende store arrangementene, ettersom IEM Köln går av stabelen om en måned og etterfølges av EWC-arrangementet, der Team Falcons uten tvil vil ønske å gå seirende ut.

For å sikre at den setter sin beste fot fremover, har organisasjonen nå kunngjort benking av en kjernespiller og signering av en erstatning, ettersom Emil "Magisk" Reif har blitt sendt til den inaktive plassen mens Maksim "kyousuke" Lukin er anskaffet fra Team Spirit Academy for å fylle sin plass på laget.

Når det gjelder årsaken bak denne rosterendringen, er alt som Team Falcons har uttalt at Magisk har vært "avgjørende" for deres suksess, og at de vil hjelpe ham "søke en ny vei etter denne offseason."

Tror du dette er et godt trekk for Team Falcons?