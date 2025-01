Team Heretics og CGN Esports slår seg sammen for Valorant partnerskap

HQ

Den spanske Team Heretics har bestemt seg for å slå seg sammen med den tyske CGN Esports for et nytt partnerskap basert på Valorant. De to esportsorganisasjonene vil samarbeide for ikke bare å støtte et lag, men også for å utvide samfunnet og skape nye opplevelser for fans rundt om i Europa.

Spesifikt bemerker CGN Esports: "Dette partnerskapet går utover spillet - det handler om å bygge et sterkere fellesskap, dele ekspertise og skape uforglemmelige øyeblikk for fans over hele Europa".

De nøyaktige detaljene om dette partnerskapet er ennå ikke avslørt, men vi vet at det gjelder denne sesongen av action, noe som betyr at det uten tvil vil bli mange avsløringer og utviklinger i løpet av de kommende ukene og månedene.