Team Heretics trosser oddsen for å bli kronet Valorant mestere på Esports World Cup

HQ

En håndfull Esports World Cup turneringer har allerede kommet til en slutt. Etter en hektisk første uke med action er Valorant -turneringen avsluttet, og den har faktisk en ganske overraskende seierherre.

Laget som en gang var i fare for å bli eliminert og tvunget til å konkurrere i en avgjørende kamp i gruppespillet, Team Heretics, har konsekvent klart å trosse å bli slått ut for i stedet å løfte pokalen. Organisasjonen som har slitt med å komme over streken i turneringer i over et år, og som blant annet ble nummer to på Valorant Champions 2024 i fjor sommer, har kommet seg over kneika og blitt kronet til seierherre etter å ha slått Fnatic 3-2.

Dette resultatet betyr at Team Heretics reiser hjem med 500 000 dollar i premiepenger og en haug med Club Points i tillegg, noe som vil hjelpe organisasjonen i Club Championship. Når det gjelder hva som skjer videre for Team Heretics, vil laget returnere til Europa for å konkurrere i EMEA Stage 2 fra og med denne kommende uken.