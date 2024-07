Team Liquid får lov til å bruke Pride-trøyer på Saudi Arabian Esports World Cup

HQ

En av de største bekymringene ved å arrangere et arrangement i Saudi-Arabia er restriksjonene som landet pålegger LHBTQ+-personer og -samfunn. Nasjonen er kjent for å forby stolthet og regnbuefarger, og det er et spørsmål om hva organisasjoner som vises som en del av Esports World Cup vil gjøre med stolthetfargene de har på trøyene sine.

Det ser ut til at Saudi-Arabia har det bra med å la noen fortsette å bære pride-farger, ettersom esportsjournalisten Rod "Slasher" Breslau har tatt til X for å opplyse at Team Liquid har fått klarsignal til å bære pride-trøyer på festivalen.

Det er uklart hvordan dette skal håndteres, og om det også gjelder andre organisasjoner.