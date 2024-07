Team Liquid har en ny Counter-Strike 2 trener

HQ

Team Liquid har hatt noen voksesmerter for sent med sitt Counter-Strike 2 -lag, med forskjellige medlemmer som forlater organisasjonen, noen nye signeringer, spilleroppkjøp og mer. Effektivt har Team Liquid for øyeblikket ikke nok spillere til å stille en aktiv line-up, men det har i det minste nå en trener å bygge rundt.

Team Liquid har signert den tidligere Apeks-treneren Torbjørn "mithR" Nyborg, som etter tre år med det laget nå går videre til en ny utfordring, en utfordring som vil kreve en god del arbeid for å sikre at laget er klart til opptredenen på BLAST Premier: Fall Groups om to uker.

I forbindelse med signeringen har Team Liquid uttalt "Vi er glade for å få Torbjørn med hans erfaring med å utvikle IGL-er og prosesser og bringe en gjennomtenkt, analytisk tilnærming til coaching. Hans erfaring gir ham den verktøykassen vi er på utkikk etter for å komme videre i 2024."

