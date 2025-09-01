Gamereactor

  •   Norsk

Valorant

Team Liquid kronet Valorant Champions Tour EMEA etappe 2-vinner

Organisasjonen har stanset sin billett til Champions, sammen med nummer to GiantX.

HQ

Den siste regionale begivenheten for 2025 EMEA Valorant Champions Tour har kommet til en slutt. Stage 2 -turneringen ble pakket inn i løpet av helgen, og dette arrangementet satte de resterende fire topplagene i regionen mot hverandre for sjansen til å vinne en heftig mengde premiepenger og også slå en direkte billett til det internasjonale Champions -arrangementet om noen uker.

Etter en dominerende forestilling i den store finalen, Team Liquid kom ut på toppen og beseiret GiantX, som overlevde eliminasjonsbraketten, for å løfte trofeet og kreve brorparten av premiepotten på $ 250,000 XNUMX også.

Dette resultatet betyr at begge lagene, Team Liquid og GiantX, vil delta på Champions 2025, som starter allerede 12. september og varer frem til begynnelsen av oktober.

Valorant

Relaterte tekster

0
ValorantScore

Valorant
ANMELDELSE. Skrevet av Ingar Takanobu Hauge

Med Valorant forsøker Riot Games å ta opp kampen mot både CS:GO og Overwatch, men spillet mangler det lille ekstra ved lansering for å sikre seieren.



