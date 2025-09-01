Team Liquid kronet Valorant Champions Tour EMEA etappe 2-vinner

HQ

Den siste regionale begivenheten for 2025 EMEA Valorant Champions Tour har kommet til en slutt. Stage 2 -turneringen ble pakket inn i løpet av helgen, og dette arrangementet satte de resterende fire topplagene i regionen mot hverandre for sjansen til å vinne en heftig mengde premiepenger og også slå en direkte billett til det internasjonale Champions -arrangementet om noen uker.

Etter en dominerende forestilling i den store finalen, Team Liquid kom ut på toppen og beseiret GiantX, som overlevde eliminasjonsbraketten, for å løfte trofeet og kreve brorparten av premiepotten på $ 250,000 XNUMX også.

Dette resultatet betyr at begge lagene, Team Liquid og GiantX, vil delta på Champions 2025, som starter allerede 12. september og varer frem til begynnelsen av oktober.