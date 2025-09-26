Team Liquid kunngjør EliGE-retur for sitt Counter-Strike 2 -team

HQ

Det viser seg at både Team Liquid og FaZe Clan har gjort litt av en bytteavtale, og for to av sine egne veteraner for den saks skyld.

Etter å ha tilbrakt 2025 med FaZe Clan, forlater Jonathan "EliGE" Jablonowski laget og vender tilbake til Team Liquid, en organisasjon som han tilbrakte nesten et tiår med tilbake i Counter-Strike: Global Offensive -tiden. Dette muliggjøres fordi Russel "Twistzz" Van Dulken forlater Team Liquid og returnerer til FaZe Clan, et lag han også tilbrakte flere år med i CS:GO -æraen.

I forbindelse med at han returnerer til Team Liquid, forklarer EliGE: "Nytt hjem for meg, men kjent på samme tid :)

"Super glad for å være med i den nye troppen @TeamLiquidCS og selv med begrenset tid, har jeg så mye tillit til denne troppen og gleder meg virkelig til å vise tingene våre!"

Team Liquid og FaZe Clan kommer ikke til å kollidere før i midten av oktober, da begge forventes å delta på CS Asia Championships 2025. I den nærmeste fremtiden vil Team Liquid spille i Birch Cup, mens FaZe Clan i stedet spiller i ESL Pro League: Season 22.