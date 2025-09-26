Team Liquid kunngjør EliGE-retur for sitt Counter-Strike 2 -team
Veteranen slutter seg til laget han tilbrakte mye av karrieren med etter å ha nylig spilt for FaZe Clan.
Det viser seg at både Team Liquid og FaZe Clan har gjort litt av en bytteavtale, og for to av sine egne veteraner for den saks skyld.
Etter å ha tilbrakt 2025 med FaZe Clan, forlater Jonathan "EliGE" Jablonowski laget og vender tilbake til Team Liquid, en organisasjon som han tilbrakte nesten et tiår med tilbake i Counter-Strike: Global Offensive -tiden. Dette muliggjøres fordi Russel "Twistzz" Van Dulken forlater Team Liquid og returnerer til FaZe Clan, et lag han også tilbrakte flere år med i CS:GO -æraen.
I forbindelse med at han returnerer til Team Liquid, forklarer EliGE: "Nytt hjem for meg, men kjent på samme tid :)
"Super glad for å være med i den nye troppen @TeamLiquidCS og selv med begrenset tid, har jeg så mye tillit til denne troppen og gleder meg virkelig til å vise tingene våre!"
Team Liquid og FaZe Clan kommer ikke til å kollidere før i midten av oktober, da begge forventes å delta på CS Asia Championships 2025. I den nærmeste fremtiden vil Team Liquid spille i Birch Cup, mens FaZe Clan i stedet spiller i ESL Pro League: Season 22.