Team Liquid lover å fortsette å bruke sin stolthetstrøye på 2025 Esports World Cup

HQ

En av de viktigste grunnene til at så mange har problemer med at Saudi-Arabia bruker sin enorme rikdom til å bringe sports- og underholdningsprosjekter innenfor landets grenser, er at landet har notorisk dårlige menneskerettighetsregler og -bestemmelser, der arbeidere blir dårlig behandlet og minoriteter blir utsatt for diskriminering og til og med harde konsekvenser. Dette har blant annet ført til at landet er et farlig sted for LHBTQ+-miljøet, noe som er spesielt ille med tanke på at mange store begivenheter finner sted i landet, som for eksempel Esports World Cup.

Med sitt store fokus på turisme og underholdning utenfor landet har den saudiarabiske regjeringen jobbet for å slappe av og myke opp noen av sine mer arkaiske overbevisninger for å oppmuntre flere til å delta og se på, og i så måte vil noen organisasjoner fortsette å bære pride-farger på trøyene sine på mega-esportfestivalen i sommer. Dette inkluderer Team Liquid, som nå har publisert en uttalelse med hensyn til sin holdning til Esports World Cup og hvordan dens stolthetsplaster vil fortsette å være omtalt på draktene sine.

Team Liquid sier: "Til tross for den raske fremgangen vi ser, er vi fortsatt forpliktet til å oppmuntre til ytterligere endring i regionen. Vi ser meningsfulle forbedringer, blant annet løslatelsen av politiske fanger og en bredere innsats for å gjennomføre reformer og redusere isolasjonen på verdensscenen. Dette er viktige skritt fremover. Samtidig håper vi å se fortsatt fremgang, inkludert løslatelse av flere politiske fanger, særlig de som har kjempet for like rettigheter og arbeidstakerrettigheter, samt fjerning av reiserestriksjoner for de løslatte fangene og aktivistene.

"Vi erkjenner også at intoleranse og isolasjonisme er på fremmarsj over hele verden. Vi mener at tiden ikke er inne for å tie eller isolere oss fra resten av verden. Derfor bekrefter vi på nytt vårt engasjement for å fremme e-sport for alle, både hjemme og ute."

Organisasjonen avslutter med "Vi vil fortsette å bruke Pride-trøyene våre gjennom juni og juli over hele kloden, inkludert på EWC, med alle inntektene til fordel for LHBTQ + -organisasjoner lokalt i våre kjerneregioner: NA, EU og Brasil. Vi vil fortsette å donere 50 000 USD til Rainbow Railroad, en veldedig organisasjon som hjelper LHBTQ+-personer over hele verden med å flykte fra forfølgelse. Vi vil også fortsette å jobbe for en esportsverden der LHBTQ+-personer kan trives, uansett politisk klima."

Esports World Cup vil finne sted i juli og august, og mange av de største organisasjonene i verden vil være til stede og forsøke å vinne den enormt verdifulle Club Cup, der millioner av dollar står på spill.