Team Liquid skiller lag med nok en Counter-Strike-spiller

HQ

Team Liquid Team Liquid bestemte seg for å benytte seg av en rekke av de beste spillerne og stjernene i Counter-Strike 2 -scenen for å konstruere litt av et superteam. Dette har imidlertid vært alt annet enn vanlig seiling, og i løpet av de siste ukene har vi sett dette laget stadig falle i stykker.

Etter at Casper "cadiaN" Møller forlot laget i forrige uke, forlater nå også Wilton "zews" Prado laget, noe som setter Team Liquid i en prekær posisjon der det er et stort behov for en femte aktiv spiller.

Om avgjørelsen om å gi Zews sparken skriver Team Liquid: "Vi vil gjerne takke @zews for hans tid hos oss og hans lidenskap for prosjektet. Vi kommer til å skilles, men vi vil takke ham for hans innsats og hans drivkraft til å presse hver spiller til å gjøre sitt beste."

Det er uklart hvem laget har utpekt som et nytt femte medlem akkurat nå.