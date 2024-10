Team Liquid utvider Valorant -teamet med tre nye signeringer

HQ

Team Liquid Team Liquid har gjenoppbygget og oppdatert sin Valorant Champions Tour -liste, og i ånden av dette har organisasjonen avslørt tre nye signeringer. To av signeringene er trenere, med Ivo "LohaN" Albino som kommer inn for å ta over hovedtreneroppgaver, mens Daniel "yaotziN" Roczniak i stedet vil ta på seg assistenttreneransvar. Den tredje signeringen er en spiller, med dette er en person som har møtt en rekke urovekkende beskyldninger tidligere.

Spesielt snakker vi om Kamil "kamo" Frąckowiak, som har blitt lagt til Team Liquids liste, til tross for tidligere påstander om rasisme og tvang mot en mindreårig. Mens disse påstandene gjorde rundene for noen år siden, Team Liquid co-CEO Victor "Nazgul" Goossens har publisert en uttalelse som diskuterer hvorfor organisasjonen likevel så på Kamo.

"Hos Team Liquid er ansvarlighet en av våre verdier. Det første steget er å holde enkeltpersoner ansvarlige for handlingene sine, og det andre steget er å skape muligheter for rehabilitering for dem som uttrykker ekte anger og vilje til å endre seg. Samfunnet vårt kan noen ganger være ekstremt i sitt ønske om umiddelbare resultater, og mange velger straff som eneste utvei. Men konteksten er viktig. Ikke alle forseelser fortjener fullstendig sosial utestengelse. Ja, det finnes handlinger som er uopprettelige, men det er ikke noe man bør ta lett på. Det gjør meg trist at vi har blitt mindre og mindre i stand til å bedømme "å gjøre noe galt" på et spekter, for det å gjøre feil er en del av det å vokse opp, spesielt i tenårene. Med innsats og oppriktighet kan man gjøre seg fortjent til muligheten for rehabilitering.

"Vi har lært mye om kamo i løpet av møtene og prøveperioden, og vi mener at han fortjener den muligheten. Han har bedt om unnskyldning for sin fortid (som du kan lese i artiklene som er lenket til ovenfor) og har tatt meningsfulle skritt for å ta tak i atferden sin privat, og vi vil støtte denne utviklingen - uten å bagatellisere alvoret i hans tidligere atferd."

Kamo har også kommet med en uttalelse om at han slutter seg til Team Liquid, der han legger til: "Jeg vet at jeg har begått forferdelige feil, og jeg ber om unnskyldning for dem alle. Takket være menneskene jeg var og fortsatt er omgitt av, kom jeg tilbake på rett vei, og jeg vet at jeg aldri kommer til å gjøre slike forferdelige ting igjen.

"Jeg vil takke alle som har lagt merke til innsatsen jeg har lagt ned for å bli et bedre menneske, og som vil veilede meg mot å oppfylle potensialet mitt som person.

"Jeg vil fortsatt gjøre mitt beste for å jobbe med meg selv som individ og fortsette å vokse, for personlig utvikling er en livslang reise."

Med disse signeringene i tankene trenger Team Liquid fortsatt en ekstra spiller til sitt Valorant -lag, så forvent ytterligere nyheter og informasjon i løpet av de kommende dagene og ukene.