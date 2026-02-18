Team Liquid vinner BLAST Slam VI da Tundra Esports ikke klarer å nå turneringsfinalen for første gang noensinne

HQ

I lang tid har BLAST Slam Dota 2 -arrangementer vært litt forutsigbare å følge, ettersom Tundra Esports gjorde begivenhetene til sine egne ved å dukke opp i hver eneste finale i fem turneringer på rad og vinne fire av disse finalene på rad (bare å miste BLAST Slam I). Heldigvis er denne dominansen over, da den nylige BLAST Slam VI feiret en ny mester.

Etter å ha overvunnet Natus Vincere i den store finalen, har Team Liquid blitt kronet til BLAST Slam VI-mester, et resultat som har sett laget løfte pokalen og gå bort med $ 300,000 XNUMX i premiepenger også.

Denne suksessen har naturligvis fått fansen til å spørre seg om Tundras dominans i turneringen er over, og om Team Liquid kan bygge videre på denne suksessen og forsvare tittelen i den kommende BLAST Slam VII, som arrangeres i København, Danmark, mellom 26. mai og 7. juni.

Overrasket dette resultatet deg?