Team Overwatch går til topps i Conquest Meta Event med blått Echo -skinn som nå kan kreves

Helt siden Overwatchs første sesong i 2026 startet, har spillerne blitt pakket inn i en begivenhet som satte Team Overwatch mot skurkene til Talon. Kjent som Conquest Meta Event, dette var et samfunnsutstyrt arrangement der spillerne fikk bestemme hvilken fraksjon de ville støtte på ukentlig basis, med forutsetningen om at deres støtte ville bidra til det samlede resultatet av arrangementet etter at det nådde sin konklusjon.

Denne dagen har nå kommet, og det er bekreftet at Team Overwatch kom ut på toppen etter å ha vist seg å være for mye for Talon å håndtere. Vi får ikke vite noe om hvor dominerende Team Overwatch var, men vi vet at det er noen feiringer som nå skjer i spillet.

For det første kan du nå logge inn på Overwatch for å kreve det blå Overwatch-temaet Echo skin, gitt som Overwatch overvant Talon. På samme måte, hvis du snart spiller Numbani-kartet, vil du kanskje legge merke til en feiring som finner sted, da innbyggerne i den afrikanske byen viser sin støtte til sine elskede Overwatch helter.

Hvem støttet du mest under arrangementet; Overwatch eller Talon?