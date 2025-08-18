Team Spirit ble kåret til vinnere av BLAST Bounty Fall 2025

HQ

Nok en stor Counter-Strike 2 -turnering har kommet til en slutt. I løpet av den siste helgen så vi BLAST Bounty Fall 2025 -arrangementet avsluttes, og med det er tilfelle, har vi nå en seierherre å rapportere om.

Etter en dominerende turnering der den ikke slapp et eneste kart, kom Team Spirit ut på toppen etter å ha beseiret The MongolZ i den store finalen. Dette resultatet har sett laget på vei hjem med nesten $ 290,000 XNUMX i premiepenger og har satt dem opp som laget å slå (foran Team Vitality som har mistet ballen i back-to-back-turneringer nå) på vei inn i Esports World Cup denne uken.

Med dette resultatet fortsetter Team Spirit en 2025-kampanje som også så laget bli kåret til BLAST Bounty Spring mester, PGL Astana vinner, IEM Cologne vinner, og til og med så laget vinne det siste arrangementet i 2024-sesongen da det løftet trofeet for Perfect World Shanghai Major 2024.