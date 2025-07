Team Spirit gjør et par endringer i laget Counter-Strike 2

HQ

Vi kommer nærmere og nærmere to av de største Counter-Strike 2 turneringene i året. Om to uker vil den årlige IEM Köln, som holdes i katedralen i Counter-Strike, finne sted, og den vil bli fulgt av det enorme Esports World Cup -arrangementet i slutten av august. Unødvendig å si at lagene må være klare og ha sine vaktlister låst og forberedt på en bust andre halvdel av sommeren.

Team Spirit har nå gjort nettopp dette, ettersom organisasjonen har bestemt seg for å benke en av stjernene sine og hente en annen spiller fra andre steder. Nærmere bestemt er Boris "magixx" Vorobyev har blitt overført til den inaktive oppstillingen, mens Ivan "zweih" Gogin kommer og slutter seg til laget etter å ha blitt anskaffet fra Nemiga Gaming.

Med denne endringen i tankene vil Team Spirit forsøke å bygge videre på den siste tidens suksess, som inkluderte seier i PGL Astana 2025 i mai og BLAST Bounty Spring 2025 i januar.