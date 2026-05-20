Team Spirit kronet PGL Astana-mester og slo Team Falcons i prosessen

Du har kanskje glanset over det på grunn av det enorme antallet esportsbegivenheter som skjedde i løpet av den siste helgen, men PGL Astana 2026-arrangementet ble også avsluttet, og mange av de beste Counter-Strike 2 -lagene fra hele verden var til stede og konkurrerte.

For dette formål, etter en hektisk handling, endte Team Spirit til slutt på toppen, og gjorde kort arbeid med Team Falcons i en 3-0-finale som så organisasjonen gå bort med $ 256,000 XNUMX i premiepenger og sette dem opp som en å se på når vi går inn i IEM Köln i juni.

Det ble også avslørt at PGL Astana 2026 var et rekordstort arrangement for turneringsarrangøren, ettersom det har blitt det mest sette ikke-store Counter-Strike-arrangementet som ble arrangert av PGL, med en topp på 1,169,121 seere under den store finalen 17. mai. Det er unødvendig å si at Counter-Strike 2 lever i beste velgående.