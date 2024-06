Team Spirit kronet som vinnere av BLAST Premier: Spring Final

HQ

Konkurransedyktig Counter-Strike har avsluttet sin retur til Storbritannia. BLAST Premier: Spring Final ble avsluttet i går da Team Spirit møtte Natus Vincere for en plass i BLAST Premier: World Final på slutten av året og for brorparten av den totale premiepotten på $ 425,000 XNUMX.

Finalen endte med en knapp, men til slutt overbevisende seier av Team Spirit som slo ut NAVI på en 3-1-måte for å bli kronet til mestere. Dette betyr at Team Spirit er på vei hjem med $ 200,000 XNUMX i premiepenger, i tillegg til å netting den ettertraktede plassen på World Final i desember hvor det definitivt vil se NAVI til stede igjen, ettersom det ukrainske laget landet en plass i nevnte turnering for å vinne PGL Major Copenhagen i mars.

Når det gjelder hva som skjer videre for Team Spirit, vil laget konkurrere på Esports World Cup, før det vender oppmerksomheten mot BLAST Premier: Fall Groups i slutten av juli.