Team Spirit kronet til mestere i IEM Köln 2025

Det så ut som Team Vitality var på vei til å fortsette sitt ukuelige løp i konkurransedyktig Counter-Strike 2, da det franske laget hadde stanset en direkte billett til semifinalen i IEM Köln 2025. Imidlertid ble troppen overraskende overvunnet av Mouz, slik at trofeet ble løftet av en annen tropp.

Etter en dominerende finale i går, Team Spirit klarte å beseire Mouz på en 3-0 måte, og så troppen kreve trofeet for seg selv og fortsette et ganske imponerende 2025. Etter å ha vunnet BLAST Bounty Spring -arrangementet i januar og PGL Astana i mai, pluss å bli nummer to på IEM Katowice i februar, har nå Team Spirit blitt kronet til IEM Köln-vinner, og kickstartet troppens kampanje for å bli en Intel Grand Slam vinner.

Dette resultatet har sett Team Spirit reise hjem med $ 400,000 XNUMX i premiepenger også, og sette dem opp som en å se på på vei inn i Esports World Cup senere denne måneden.