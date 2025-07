Team Spirit overvinner Team Falcons for å løfte Esports World Cup Dota 2 trofé

HQ

En av de største frittstående turneringene på Esports World Cup i år er Dota 2 -arrangementet som satte 16 av de beste lagene fra hele verden mot hverandre for å tjene et stykke av en kake på 3 millioner dollar. Denne begivenheten ble avsluttet i løpet av helgen, noe som betyr at vi nå har en seierherre å rapportere om.

Etter en dominerende finale, og en dominerende sluttspillbrakett og samlet turnering der den droppet ett kart over hele arrangementet, har Team Spirit blitt kronet til mester. Organisasjonen overvant Team Falcons i en overbevisende 3-0-finale, alt etter at den knuste gjennom Parivision 2-0 i semifinalen, Gaimin Gladiators 2-0 i kvartfinalen, og slo sine gruppespillmotstandere av Natus Vincere, Xtreme Gaming, og Talon Esports før det ved å tjene en 5-1 kartrekord.

Dette resultatet betyr at Team Spirit reiser hjem med 1 million dollar i premiepenger pluss 1 000 Club Points til bruk på Club Championship. Det gjør også laget til det laget som må slås på The International 2025 i september.