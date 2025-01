Team Vitality bekrefter sin liste for 2025 Valorant

HQ

Nå som sesongen Valorant er tilbake i kraft, har Team Vitality bekreftet listen over spillere som vil representere den i Valorant Champions Tour for sesongen 2025. Troppen vil inneholde tre tilbakevendende spillere, men vil bli forbedret med to nye tillegg, og når det gjelder hvordan hele vaktlisten ser ut, kan du se det nedenfor.



Kimmie "Kicks" Lassner



Saif "Sayf" Jibraeel (IGL)



Nikita "trexx" Cherednichenko



Nikita "Derke" Sirmitev



Felipe "Less" Basso



Dette er imidlertid ikke det eneste tilskuddet, da Daniel "Faded" Hwang forlater TSM for å bli med Team Vitality som deres nye hovedtrener.

Vi ser neste gang Team Vitality i aksjon i slutten av februar, når laget konkurrerer i Bangkok Masters som starter den 20. i måneden.