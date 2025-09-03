Team Vitality faller fra topplasseringen på Valve Counter-Strike 2 -rankingen

HQ

Mens Team Vitality gikk gjennom en periode med å være nesten uslåelig i verden av konkurrerende Counter-Strike 2, har den franske organisasjonen slitt litt i nyere tid for å komme over linjen, med andre lag, som Team Spirit, som hevder trofeer og turneringer for seg selv.

Denne formsvikten har ført til at Team Vitality har mistet sin posisjon på toppen av Valve Rankings for CS2, og i stedet har Team Spirit nådd toppen av rangstigen.

Det er ikke mye mellom lagene (47 poeng for å være nøyaktig), ettersom Team Spirit har 2 017 poeng til navnet sitt, mens Team Vitality har 1 970. Riktignok er det noen andre lag som jakter på Team Vitality og toppen av stigen, ettersom The MongolZ ligger på tredjeplass med 1 949 poeng og Mouz på fjerdeplass med 1 904 poeng. Etter dette er det et betydelig fall til Team Falcons på femteplass med 1 762 poeng.

Spørsmålet er om Team Vitality kan gjenerobre tronen, ettersom laget skal delta i BLAST Open London denne helgen, før de skal delta i ESL Pro League Season 22 i slutten av september og IEM Chengdu i november.