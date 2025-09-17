esports
Team Vitality får Pablo Escobar med på laget Counter-Strike 2
Ikke den du tenker på...
Team Vitality ønsker å styrke staben bak Counter-Strike 2 -teamet, ettersom den franske organisasjonen nå har avslørt signeringen av en ny analytiker kjent som ... Pablo Escobar.
Jepp, Team Vitality har introdusert Pablo "VdaK1NG" Escobar til sine rekker i den mer permanente rollen som heltidsanalytiker. Det skal sies at han ikke er ny i CS2-operasjonen som drives av organisasjonen, ettersom han hjalp dem i fjor som dataanalytiker. Denne nye rollen beskrives som følger av Team Vitality:
"Hans hovedoppgave er å bygge opp en dataenhet som hjelper spillere og ansatte med å ta bedre beslutninger gjennom avanserte analyser".
Spørsmålet er nå hvem andre Team Vitality vil se etter å signere. Kanskje El Chapo eller Griselda Blanco?