Team Vitality får Pablo Escobar med på laget Counter-Strike 2

Team Vitality ønsker å styrke staben bak Counter-Strike 2 -teamet, ettersom den franske organisasjonen nå har avslørt signeringen av en ny analytiker kjent som ... Pablo Escobar.

Jepp, Team Vitality har introdusert Pablo "VdaK1NG" Escobar til sine rekker i den mer permanente rollen som heltidsanalytiker. Det skal sies at han ikke er ny i CS2-operasjonen som drives av organisasjonen, ettersom han hjalp dem i fjor som dataanalytiker. Denne nye rollen beskrives som følger av Team Vitality:

"Hans hovedoppgave er å bygge opp en dataenhet som hjelper spillere og ansatte med å ta bedre beslutninger gjennom avanserte analyser".

Spørsmålet er nå hvem andre Team Vitality vil se etter å signere. Kanskje El Chapo eller Griselda Blanco?