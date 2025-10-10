Team Vitality forlenger Tekken 8 pro Jeondding ut 2030

HQ

Etter at han deltok på Esports World Cup i sommer og representerte Team Vitality og ledet laget til semifinale, har det franske laget nå kunngjort at det låser fast den sørkoreanske Tekken 8 -spilleren Jeon "Jeondding" Sang-hyun i overskuelig fremtid.

Det er bekreftet at en forlengelse er ordnet, og det er en stor avtale som binder Jeondding til organisasjonen frem til 2030. Når vi snakket om dette, forklarte Team Vitalitys bedriftsdirektør for global esports, Danny Engels, :

"Å sikre en så langsiktig forpliktelse i esports er noe helt spesielt, og det snakker volumer om den absolutte tilliten vi har til Jeondding, både som spiller og som person. Hans holdning, engasjement og måten han legemliggjør Team Vitalitys DNA på, gjør at dette partnerskapet føles naturlig og inspirerende. Vi gleder oss til å fortsette å bygge denne reisen sammen, og vi er spente på å se alle milepælene han vil oppnå med oss i årene som kommer."

Jeondding vil neste gang representere Team Vitality denne helgen som en del av Evo France, som finner sted i Nice mellom 10. og 12. oktober.