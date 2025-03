Team Vitality forsterker Valorant med ny signering

HQ

Team Vitality Team Vitality ønsker å forbedre sin posisjon i den konkurransedyktige Valorant -verdenen ved å styrke sin liste med en helt ny signering. Clément "CyvOph" Millard blir med i det franske laget og avslutter sin periode med Mandatory. Han vil debutere med Team Vitality så snart neste uke som en del av EMEA Stage 1 -turneringen, med organisasjonens neste kamp mot GiantX.

Dette var imidlertid ikke den eneste signeringen som Team Vitality gjorde for Valorant, da organisasjonen også hentet en Ștefan "Sayonara" Mîtcu, men med en fangst. Han blir umiddelbart lånt ut til DVM, laget han opprinnelig signerte fra, alt som en del av et forsøk på å fremme hans utvikling som spiller.

Team Vitalitys president "Fabien "Neo" Divide sa følgende om signeringen av begge spillerne: "Å sikre et av Frankrikes største talenter i CyvOph forsterker vår identitet som en av verdens ledende organisasjoner, og med Sayonara som blir med, er vår liste sterkere enn noensinne. Deres dyktighet, engasjement og synergi med teamet gjør oss godt rustet for de utfordringene som ligger foran oss. Vi gleder oss til å se dem i aksjon og til at fansen vår skal støtte oss på denne reisen."

Med CyvOph på Team Vitality skal det sies at Nikita "trexx" Cherednichenko flytter til den inaktive listen for å gjøre plass.