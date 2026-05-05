Team Vitality fortsetter æra med dominans med BLAST Premier Rivals Fort Worth-seier

HQ

Er vi virkelig overrasket? Etter å nylig ha pakket inn en annen Intel Grand Slam etter å ha vunnet IEM Rio, har det franske Team Vitality nå lagt til enda et trofé og tittel i samlingen.

I løpet av den siste helgen viste laget seg å være urørlig under BLAST Premier Rivals Fort Worth-arrangementet, og vant turneringen på en overbevisende måte ved aldri å slippe en match-up og fortsette å vinne hvert eneste kart i sluttspillet også.

Etter å ha gjort kort arbeid med Natus Vincere i den store finalen på en 3-0 måte, har Team Vitality hevdet BLAST Rivals Spring 2026-trofeet og har lagt til $ 125,000 XNUMX på bankkontoen, en bragd som også setter den opp som en tropp å se på IEM Atlanta og IEM Köln neste uke og i begynnelsen av juni, henholdsvis.