Team Vitality fortsetter den enorme seiersrekken med BLAST Austin Major-seier

HQ

Nok en stor Counter-Strike 2 -turnering har kommet til en slutt, som i løpet av helgen BLAST Austin Major 2025 pakket inn og så Team Vitality ønsker å fortsette sin vanvittige rekke nylige resultater, alt mens The MongolZ forsøkte å sikre seg et eget trofé. Disse to historiene kolliderte i en stor finale som startet med litt av et sjokk, da The MongolZ snappet det første kartet fra Team Vitality og satte seg opp i en posisjon til å stikke av med arrangementet.

Dette tente imidlertid tydeligvis en gnist i det franske laget, da Team Vitality etter dette øyeblikket viste seg å være et massivt problem, og sikret seg to dominerende kartseire og til slutt vant turneringen, løftet pokalen, sikret $ 500,000 XNUMX i premiepenger og fortsatte en rekke arrangementer der de har virket nesten uberørbare.

Selv om dette er en massiv seier for Team Vitality, vil det ikke hjelpe dem i deres innsats for å sikre seg en back-to-back Intel Grand Slam, ettersom BLAST-kretsen er atskilt fra ESL-en. Likevel vil det neste store arrangementet være IEM Köln 2025 i slutten av juli, og det er et ESL-lisensiert arrangement som Team Vitality uten tvil vil være veldig ivrig etter å vinne.