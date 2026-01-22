Team Vitality går inn i Age of Empires II esports med nylig signert vaktliste

HQ

Vi rapporterer ikke ofte om hendelsene til Age of Empires esports, spesielt fordi den har en av de mer subtile konkurransedyktige divisjonene. Likevel, når en titan bestemmer seg for å bli med i folden, viser det at vi bør se etter å endre det.

Den franske Team Vitality har kunngjort at den har sluttet seg til Age of Empires II konkurransekrets, alt sammen med signeringen av en ny vaktliste som spenner over tre spillere. Når det gjelder hvem disse tre personene er, kan du se vaktlisten nedenfor.



Hamzah "Hera" El-Baher



Kai "Liereyy" Kallinger



Hernán "Hearttt" Pizarro



Disse spillerne vil representere Team Vitality ganske snart som en del av Red Bull Wololo 2026: Londinium -arrangementet, som finner sted i begynnelsen av april, og når det gjelder hva det franske laget håper å oppnå med disse stjernene, forklarer Danny Engels, konserndirektør for globale operasjoner på Team Vitality følgende.

"Hos Team Vitality er vår ekspansjon alltid drevet av en viss ambisjon: å konkurrere om og vinne verdensmesterskap i verdens mest ikoniske spill. Age of Empires og vår nye superstjerneoppstilling passer perfekt til den visjonen. RTS-sjangeren la grunnlaget for den moderne e-sport-industrien og banet vei for den enorme suksessen vi nyter godt av i dag med titler som Counter-Strike. Vi har blitt utrolig imponert over utgiverens langsiktige engasjement for dette økosystemet og lidenskapen til et dedikert fellesskap som har holdt denne arven i live i flere tiår. Vi er beæret over å være en del av denne historien og gleder oss til å ønske AoE-fansen velkommen inn i Vitality Hive."