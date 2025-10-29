Team Vitality henter en ny leder for esportsoperasjoner

HQ

Team Vitality Team Vitality er for tiden en av de største og mest suksessrike esportsorganisasjonene i verden, og etter en lang periode med å dominere i scener som Counter-Strike 2, ønsker den nå å fortsette å gjøre det ved å ansette en ny leder for esportsoperasjoner.

Den franske klubben har hentet Till Werderman for å føre tilsyn med og administrere sine League of Legends, Valorant, Rocket League, og EA Sports FC tropper, uten tvil med den hensikt å se disse bli like dominerende og anerkjente som sin CS2 divisjon.

"Jeg er glad for å kunngjøre at jeg har begynt i @TeamVitality som leder for Esport Operations", forklarer Werderman. "Jeg har allerede jobbet med teamene i Berlin og Paris i oktober, og det har vært en glede å jobbe i en så tradisjonsrik organisasjon!"

Tidligere har Werderman vært en del av OverActive Media -familien, der han hadde som oppgave å lede driften av KOI. Nå får han hendene fulle med en rekke forskjellige tropper og lagoppstillinger, samtidig som han styrer skuta fra Berlin.