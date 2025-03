Team Vitality inngår partnerskap med ASUS Republic of Gamers

HQ

Det franske Team Vitality har kunngjort en partnerskapsavtale med ASUS' spilldivisjon Republic of Gamers (ROG). Avtalen dekker Team Vitalitys Counter-Strike 2 og Valorant lag og inkluderer å se disse troppene overlevert de nyeste periferiutstyrene som skal brukes, spesielt ROG Falchion Ace HFX -tastaturet, ettersom ROG blir kalt Team Vitalitys offisielle periferiutstyrspartner fremover.

Team Vitalitys administrerende direktør, Nioclas Maurer, uttalte følgende om samarbeidet med ROG: "Samarbeidet med ASUS ROG er en game-changer for Team Vitality. ROGs forpliktelse til ytelse og innovasjon er akkurat det vi trenger for å skjerpe konkurransefortrinnet vårt, og vi er glade for å ha eliteutstyret deres som drivstoff på reisen vår."

Vi kan forvente at denne avtalen også vil omfatte ulike sponsorelementer og muligheter for eksklusivt innhold, innblikk bak kulissene, aktiveringer med fokus på fellesskapet og til og med noen live-arrangementer. Vi kan forvente å høre mer om dette i fremtiden.

Den nøyaktige lengden på partnerskapet er ikke avslørt.