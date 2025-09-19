Team Vitality inngår EA Sports FC-samarbeid med Paris Saint-Germain

HQ

Når det gjelder fransk klubbfotball i moderne tid, er det egentlig bare ett navn som er verdt å kjenne til: Paris Saint-Germain. På samme måte, når det gjelder fransk esports, er Team Vitality det største navnet i gjengen, og det er derfor det føles litt naturlig at de to ville samarbeide om å danne et EA Sports FC Pro -lag.

Laget vil bli kjent som PSG.Vitality, laget vil være sammensatt av unge franske talenter, nemlig tilbakevendende Team Vitality -spillere Ilian Bouchi og Brice Mason, pluss veteranen PSG Esports stjerne Johann "Maniika" Simon, som vil fungere som trener og manager for dette laget.

Når det gjelder når vi først kan forvente å se PSG.Vitality i aksjon, vil klubben konkurrere i EA Sports FC Pro Open fra 22. september, med det endelige målet å klatre og komme videre til toppen av konkurransescenen. Målet er også å sikre seg eLigue 1 -tittelen og deretter også konkurrere i eChampions League. Laget vil være basert på PSG Studio esports hub, hvor de vil få tilgang til et anlegg utstyrt med den nyeste maskinvaren og verktøyene.