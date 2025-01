Team Vitality inngår toårig samarbeid med Asus ROG

HQ

Esportsorganisasjonen Team Vitality har sikret seg en stor samarbeidsavtale med Asus' spilldivisjon Republic of Gamers (ROG). Avtalen, som vil vare i to år og frem til slutten av desember 2026, er hovedsakelig fokusert på det franske lagets Counter-Strike 2 og Valorant tropper, men vil også innebære å se Asus ROG-merkevarebygging sportet på organisasjonens trøyer og utstyr i løpet av varigheten.

Team Vitality Administrerende direktør Nicolas Maurer har kommentert denne avtalen ved å legge til: "Dette partnerskapet gjenspeiler våre standarder og ambisjoner: å utstyre spillerne og staben vår med banebrytende periferiutstyr, som tilbyr presisjon, respons og komfort, samtidig som det støtter vår internasjonale utviklingsstrategi. 2025 kommer til å bli et spennende år for VALORANT og CS2, og dette partnerskapet vil garantere uovertrufne aktiviseringer for alle våre fans."

Som Maurer bemerket, vil det være aktiveringer involvert i partnerskapet, og Team Vitalitys spillere vil bli utstyrt med det nyeste utstyret og maskinvaren, spesielt inkludert ROG Falchion ACE HFX tastatur, ROG Keris II ACE mus, ROG Delta II headset og ROG Hone ACE XXL musematte.