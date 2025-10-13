Team Vitality kommer tilbake på sporet med ESL Pro League: Sesong 22-seier

HQ

2025 har vært et enormt år for Team Vitality i Counter-Strike 2 verden, da den franske organisasjonen vant IEM Katowice, ESL Pro League: Season 21, BLAST Open Spring 2025, IEM Melbourne, en Intel Grand Slam, IEM Dallas, og til og med BLAST.tv Austin Major 2025. Det er en seiersrekke de fleste lag bare kan drømme om, men Team Vitality har siktet seg inn på mer, og derfor har de siste månedene vært overraskende.

Team Vitality har ikke vært i form. Laget har slitt med å vinne store trofeer i de tre siste store turneringene, og det er grunn til å spørre seg om lagets tid i rampelyset er over. Det er den tydeligvis ikke.

I helgen løftet Team Vitality ESL Pro League: Season 22 -trofeet etter å ha slått Team Falcons i finalen på en overbevisende 3-0-måte. Dette er et stort resultat, ikke bare fordi det er et nytt trofé for skapet, og ikke engang på grunn av de sunne $ 100,000 som følger med det, men fordi det betyr at Team Vitality er tilbake i ledelsen for å bli den neste Intel Grand Slam -mesteren.

Jepp, etter dette og IEM Dallas i mai, har det franske laget to av de fire nødvendige ESL-vert store seirene under beltet, og det har nå syv muligheter til å vinne to til før noen andre slår dem til slag for nok en gang å bli kronet Grand Slam mester og høste premiepotten på 1 million dollar som følger med det.

Tror du Team Vitality vil forsvare sin Grand Slam -tittel?