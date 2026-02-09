Team Vitality kronet IEM Krakow 2026-mestere, nå 1 trofé unna en back-to-back ESL Grand Slam

HQ

Det første Intel Extreme Masters-arrangementet i 2026-sesongen er i bøkene. I løpet av helgen ble sluttspillbraketten for IEM Krakow avsluttet, og med dette sagt har vi nå en vinner å sette søkelyset på.

Etter å ha overvunnet Furia i den store finalen på en overbevisende 3-1-måte, har det franske Team Vitality løftet enda et trofé og hevdet sesongens første IEM-tittel.

Dette resultatet er stort for laget, ikke bare fordi $ 400,000 XNUMX i premiepenger er på vei i deres retning, men fordi det nå også betyr at de bare er en ESL-troféseier unna å vinne en annen ESL Grand Slam, en bragd som vil gjøre dem til back-to-back Grand Slam-mestere. For referanse skjer en Grand Slam når ett lag vinner fire ESL-arrangementer i løpet av ti totale arrangementer, og etter fem har Team Vitality tre trofeer til navnet sitt, disse er IEM Dallas 2025, ESL Pro League sesong 22, og nå IEM Krakow 2026. Neste mulighet laget får til å fullføre Grand Slam blir i april på IEM Rio.

Hadde du Team Vitality som vinner IEM Krakow på bingobrikken din?