Team Vitality kunngjør oppdatert Valorant Champions Tour-liste

Den franske Team Vitality har avslørt sin oppdaterte Valorant Champions Tour roster, en tropp med spillere som vil representere laget i VCT i 2026 og også i de kommende turneringene utenfor sesongen. Stallen er veldig annerledes, med tre tilbakevendende aktive spillere og en stort sett ny trenerstab også.

De tilbakevendende spillerne inkluderer veteranen (på dette tidspunktet) Nikita "Derke" Sirmitev, med Ștefan "Sayonara" Mîtcu som opprettholder plassen han tjente tidligere i år også. Timofey "Chronicle" Khromov blir også værende på laget etter at han ble med i oktober. De nye tilskuddene inkluderer Dawid "PROFEK" Święć og Elias "Jamppi" Olkkonen, som vil fungere som leder i spillet.

På trenersiden blir Gregor "PAL" Morton hovedtrener, mens Benjamin "Scuttt" Hutchinson tar på seg det strategiske treneransvaret.

Det viktigste å merke seg om dette laget er at Sayonara for øyeblikket er for ung for VCT og først vil bli kvalifisert i mars når han fyller 18 år, noe som betyr at den aktive listeplassen tilsynelatende vil bli plugget av Saif "Sayf" Jibraeel frem til da.

Når det gjelder hva Team Vitality har til hensikt å oppnå med denne vaktlisten, uttrykker organisasjonen at den har en klar ambisjon om å "etablere seg permanent på toppen av det globale esportslandskapet." Dette er noe som president og medgründer Fabien "Neo" Divide forklarer nærmere.

"Valorant er en viktig scene for oss. For 2026 ønsket vi å bygge en liste som kombinerer velprøvde ledere og lovende unge talenter, som er i stand til å prestere på høyeste nivå, og det er akkurat det vi har oppnådd. Alle stjernene står nå på linje for at vi skal kunne prestere."

Laget vil delta i turneringen Project Blender neste uke, og deretter i VCT EMEA-divisjonen når den kommer tilbake på nyåret.