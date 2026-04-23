Team Vitality lanserer Counter-Strike 2 akademilaget Vitality Academy

Etter å ha dominert toppdivisjonen CS2, har det franske laget siktet seg inn mot nye horisonter.

Det er ikke noe å legge skjul på, Team Vitality er det beste Counter-Strike 2 laget i verden akkurat nå. Den franske organisasjonen driver for tiden uten tvil en av de største CS-dynastiene gjennom tidene, og nå er de i ferd med å få på plass en struktur som forhåpentligvis vil sikre at hovedlaget støttes av dyktige fremtidige talenter.

Team Vitality har lansert det de kaller Vitality Academy, et akademiinitiativ som tar sikte på å finne og utvikle Counter-Strike 2 talent i et forsøk på å "bygge morgendagens mestere."

Med denne ambisjonen i tankene er den første spillergruppen og staben knyttet til Vitality Academy blitt utnevnt, og den komplette listen inkluderer følgende.


  • Ulysse "katkame" Thiebault

  • Luca-Adrian "lucaZ" Gavrilut

  • Aleks "Reqqen" Frolov

  • Kirill "Dafra1D" Polieiko

  • Patrick "patrenzo" Hauer

  • Pablo "VdaK1NG" Escobar som lagets trener

  • Matthieu Péché som lagets manager

Når vi snakker om målet med Vitality Academy, har Team Vitalitys president, Fabien "Neo" DeVide uttalt: "Å opprette et Counter-Strike-akademi betyr å investere i fremtiden for økosystemet vårt. For at esports skal fortsette å vokse og strukturere seg selv, må den stole på sterke utviklingsveier som er i stand til å identifisere, støtte og pleie morgendagens talenter. I Team Vitality ønsker vi å prestere i dag, men også bygge morgendagens mestere og bidra til å løfte hele scenen til neste nivå."

Vitality Academy vil være ute etter å konkurrere i andre divisjon av konkurrerende Counter-Strike 2. Den første turneringen som laget skal delta i, er ennå ikke navngitt.

