Team Vitality lanserer Counter-Strike 2 akademilaget Vitality Academy
Etter å ha dominert toppdivisjonen CS2, har det franske laget siktet seg inn mot nye horisonter.
Det er ikke noe å legge skjul på, Team Vitality er det beste Counter-Strike 2 laget i verden akkurat nå. Den franske organisasjonen driver for tiden uten tvil en av de største CS-dynastiene gjennom tidene, og nå er de i ferd med å få på plass en struktur som forhåpentligvis vil sikre at hovedlaget støttes av dyktige fremtidige talenter.
Team Vitality har lansert det de kaller Vitality Academy, et akademiinitiativ som tar sikte på å finne og utvikle Counter-Strike 2 talent i et forsøk på å "bygge morgendagens mestere."
Med denne ambisjonen i tankene er den første spillergruppen og staben knyttet til Vitality Academy blitt utnevnt, og den komplette listen inkluderer følgende.
- Ulysse "katkame" Thiebault
- Luca-Adrian "lucaZ" Gavrilut
- Aleks "Reqqen" Frolov
- Kirill "Dafra1D" Polieiko
- Patrick "patrenzo" Hauer
- Pablo "VdaK1NG" Escobar som lagets trener
- Matthieu Péché som lagets manager
Når vi snakker om målet med Vitality Academy, har Team Vitalitys president, Fabien "Neo" DeVide uttalt: "Å opprette et Counter-Strike-akademi betyr å investere i fremtiden for økosystemet vårt. For at esports skal fortsette å vokse og strukturere seg selv, må den stole på sterke utviklingsveier som er i stand til å identifisere, støtte og pleie morgendagens talenter. I Team Vitality ønsker vi å prestere i dag, men også bygge morgendagens mestere og bidra til å løfte hele scenen til neste nivå."
Vitality Academy vil være ute etter å konkurrere i andre divisjon av konkurrerende Counter-Strike 2. Den første turneringen som laget skal delta i, er ennå ikke navngitt.