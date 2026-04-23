Team Vitality lanserer Counter-Strike 2 akademilaget Vitality Academy

Det er ikke noe å legge skjul på, Team Vitality er det beste Counter-Strike 2 laget i verden akkurat nå. Den franske organisasjonen driver for tiden uten tvil en av de største CS-dynastiene gjennom tidene, og nå er de i ferd med å få på plass en struktur som forhåpentligvis vil sikre at hovedlaget støttes av dyktige fremtidige talenter.

Team Vitality har lansert det de kaller Vitality Academy, et akademiinitiativ som tar sikte på å finne og utvikle Counter-Strike 2 talent i et forsøk på å "bygge morgendagens mestere."

Med denne ambisjonen i tankene er den første spillergruppen og staben knyttet til Vitality Academy blitt utnevnt, og den komplette listen inkluderer følgende.



Ulysse "katkame" Thiebault



Luca-Adrian "lucaZ" Gavrilut



Aleks "Reqqen" Frolov



Kirill "Dafra1D" Polieiko



Patrick "patrenzo" Hauer



Pablo "VdaK1NG" Escobar som lagets trener



Matthieu Péché som lagets manager



Når vi snakker om målet med Vitality Academy, har Team Vitalitys president, Fabien "Neo" DeVide uttalt: "Å opprette et Counter-Strike-akademi betyr å investere i fremtiden for økosystemet vårt. For at esports skal fortsette å vokse og strukturere seg selv, må den stole på sterke utviklingsveier som er i stand til å identifisere, støtte og pleie morgendagens talenter. I Team Vitality ønsker vi å prestere i dag, men også bygge morgendagens mestere og bidra til å løfte hele scenen til neste nivå."

Vitality Academy vil være ute etter å konkurrere i andre divisjon av konkurrerende Counter-Strike 2. Den første turneringen som laget skal delta i, er ennå ikke navngitt.