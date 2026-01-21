Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
esports
League of Legends

Team Vitality presenterer damelaget League of Legends for sesongen 2026

En ny æra for Rising Bees er klar til å begynne.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Den franske Team Vitality har nettopp presentert den siste iterasjonen av kvinnene League of Legends vaktliste kjent som Rising Bees. Spenner over fem spillere, og troppen vil konkurrere i den nye Game Changers kretsen for League of Legends, mens den offisielt debuterer på LFL Invitational snart også.

I henhold til listen som utgjør dette laget, inkluderer de signerte spillerne :


  • Mimi "Owpi" Effraimidi

  • Chara "Delicate" Giannopoulou

  • Rym "rym" Salloum

  • Charlotte "Cosmïc" Tranquillin

  • Natascha "Honda CBR 500 R" Latzel

Trenerstaben som skal støtte dette laget er også bekreftet til å være følgende :


  • Andrija "Klowny" Jovanović som hovedtrener

  • Arturo "Godlaik" Pavon som assistenttrener

  • Tamara "Peaxy" Murcia Peaxy som lagleder og ambassadør

Hvordan tror du det vil gå med denne epoken av Rising Bees?

League of Legends

Relaterte tekster



Loading next content