Team Vitality presenterer damelaget League of Legends for sesongen 2026
En ny æra for Rising Bees er klar til å begynne.
Den franske Team Vitality har nettopp presentert den siste iterasjonen av kvinnene League of Legends vaktliste kjent som Rising Bees. Spenner over fem spillere, og troppen vil konkurrere i den nye Game Changers kretsen for League of Legends, mens den offisielt debuterer på LFL Invitational snart også.
I henhold til listen som utgjør dette laget, inkluderer de signerte spillerne :
- Mimi "Owpi" Effraimidi
- Chara "Delicate" Giannopoulou
- Rym "rym" Salloum
- Charlotte "Cosmïc" Tranquillin
- Natascha "Honda CBR 500 R" Latzel
Trenerstaben som skal støtte dette laget er også bekreftet til å være følgende :
- Andrija "Klowny" Jovanović som hovedtrener
- Arturo "Godlaik" Pavon som assistenttrener
- Tamara "Peaxy" Murcia Peaxy som lagleder og ambassadør
Hvordan tror du det vil gå med denne epoken av Rising Bees?