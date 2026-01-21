Team Vitality presenterer damelaget League of Legends for sesongen 2026

HQ

Den franske Team Vitality har nettopp presentert den siste iterasjonen av kvinnene League of Legends vaktliste kjent som Rising Bees. Spenner over fem spillere, og troppen vil konkurrere i den nye Game Changers kretsen for League of Legends, mens den offisielt debuterer på LFL Invitational snart også.

I henhold til listen som utgjør dette laget, inkluderer de signerte spillerne :



Mimi "Owpi" Effraimidi



Chara "Delicate" Giannopoulou



Rym "rym" Salloum



Charlotte "Cosmïc" Tranquillin



Natascha "Honda CBR 500 R" Latzel



Trenerstaben som skal støtte dette laget er også bekreftet til å være følgende :



Andrija "Klowny" Jovanović som hovedtrener



Arturo "Godlaik" Pavon som assistenttrener



Tamara "Peaxy" Murcia Peaxy som lagleder og ambassadør



Hvordan tror du det vil gå med denne epoken av Rising Bees?