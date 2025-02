Team Vitality signerer en sjakkstormester

HQ

Det har skjedd en virkelig endring av favør i hvordan spillere og esports-fans ser på et av de eldste brettspillene, sjakk, i det siste. Vi har sett konkurransesjakk bli veldig populært, så mye at forskjellige esportsorganisasjoner har signert sjakkstormestere for å representere dem på den globale scenen.

Den siste som kommer inn på dette er Team Vitality, som nå har signert Maxime "MVL" Vachier-Lagrave som sin nye profesjonelle sjakkstjerne. MVL regnes som en av verdens beste, med fem seire i Biel Grandmaster Tournament, to seire i Sinquefield Cup, og til og med en seier i World Blitz Championship tilbake i 2021. Han ble også regnet som stormester i en alder av 14 år, noe som gjør ham til en av de yngste stormesterne noensinne.

MVL uttalte følgende om å bli med i Team Vitality: "Å konkurrere for Team Vitality i år er en spennende utfordring, og de to kvalifiseringsturneringene vil være viktige milepæler i min 2025-sesong for å kvalifisere meg til EWC. Det er utrolig å se sjakk ta plass sammen med noen av de største spillene innen e-sport - det er en fantastisk mulighet til å utvikle spillet og inspirere neste generasjon spillere."

MVL håper også å kunne representere Team Vitality på Esports World Cup til sommeren.