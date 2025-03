Team Vitality utvider LEC-troppen med Nisqy

HQ

Team Vitality Team Vitality har avduket en endring i League of Legends EMEA Championship -troppen. Det franske laget har bestemt seg for å gjøre et skifte i sin Support -rolle, og til slutt hentet Yasin "Nisqy" Dinçer til å håndtere disse oppgavene i overskuelig fremtid.

Tidligere kjent for sin tid på SK Gaming, vil Nisqy hjelpe Team Vitality med å forbedre sin innsats på vei inn i Spring Season. Gitt, det burde ikke være en monumental oppgave ettersom laget avsluttet den vanlige splittbehandlingen på femteplass med en fin 5-4-rekord før de ble eliminert umiddelbart i sluttspillet.

Med denne endringen i bakhodet ser Team Vitalitys LEC-lag på vei inn i Spring Season ut som følgende :



Kaan "Naak Nako" Okan



Linas "Lyncas" Nauncikas



Mateusz "Czajek" Czajka



Matyáš "Carzzy" Orság



Yasin "Nisqy" Dinçer



Hvor langt tror du dette laget kan gå?