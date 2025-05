Team Vitality utvider med oppkjøp av Bigetron Esports

HQ

Den franske Team Vitality har kunngjort en stor oppkjøpsavtale som vil se den indonesiske Bigetron Esports bli absorbert og bli en del av Team Vitality -familien. Flyttingen kommer når Team Vitality ser ut til å styrke og sikre sin plass i verden av esports for mobilspill og den sørøstasiatiske regionen, noe som Bigetron har god erfaring med.

Dette oppkjøpet vil se Bigetron rebranding for å bli kjent som Bigetron by Vitality, med den indonesiske organisasjonens administrerende direktør, Edwin Chia, som nå skal jobbe hånd i hånd med Vitalitys administrerende direktør, Nicolas Maurer, og konserndirektør for global virksomhet, Danny Engels, for å lede Vitalitys mobilspillavdeling.

Avtalen innebærer også at Bigetrons ulike lag og spillere blir medlemmer av Vitality, inkludert Mobile Legends Bang Bang -laget for menn og kvinner, PUBG Mobile -laget, Free Fire -laget og Honor of Kings -medlemmene. Det er til og med en rekke regionale ambassadører og influencere som tar spranget til Vitality også her.

Maurer uttalte om oppkjøpet og hva dette betyr for fremtiden til Team Vitality: "Populariteten til mobilspill fortsetter å øke, spesielt med yngre generasjoner som vokser opp med mobilspill, og Team Vitality er stolte av å kunne bidra til å forme den langsiktige fremtiden for esport innen mobilspill sammen med Bigetrons lederteam. Dette oppkjøpet markerer et viktig skritt i vår internasjonalisering, i tillegg til å bli den beste spillorganisasjonen i verden."

Dette trekket er også fullført for å sikre at Vitality og Bigetron har de nødvendige lagene og spillerne for å gjøre en bule i Club Cup på Esports World Cup i løpet av sommeren.