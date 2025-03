Team Vitality vinner ESL Pro League sesong 21

HQ

Team Vitality Team Vitality er litt av en varm strek i verden av Counter-Strike 2 esports for øyeblikket, ettersom den franske organisasjonen vant IEM Katowice tilbake i februar og nå har lagt til en ESL Pro League -seier til samlingen også.

Den 21. sesongen av turneringen ble avsluttet i helgen, og i løpet av det fikk vi se Team Vitality beseire Mouz i den store finalen for å sikre $ 100,000 av premiepotten, et trofé og enda et hakk i jakten på en Intel Grand Slam.

Slik det ser ut nå, trenger Team Vitality å vinne ett trofé til i løpet av de neste fem Intel-støttede turneringene, og det er noen som kommer. IEM Melbourne er planlagt i april og blir deretter fulgt av IEM Dallas i mai. En seier på en av dem vil se denne versjonen av Team Vitality bli den femte Intel Grand Slam -vinneren noensinne.

Når det gjelder hvor lagets andre resultater kom fra for Intel Grand Slam, etter ESL Pro League Season 21 og IEM Katowice, vant laget også IEM Köln tilbake i august 2024.

Tror du Team Vitality vil vinne Intel Grand Slam?