Techland ansetter for "en ny online opplevelse i Dying Light-serien"

Dying Light virker som om det vil våge seg inn i nye rom, spesielt i online spillsfæren. Det er i det minste det en ny stillingsannonse ser ut til å fortelle oss, ettersom den spesifikt leter etter en Lead Online Game Designer.

Som oppdaget av PCGamesN, det som gjør dette forskjellig fra en utvikler som kan bidra til å bygge onlineopplevelsen i et tradisjonelt Dying Light-spill, er stillingsbeskrivelsen. Den ber om en kandidat som vil "definere rammeverket og strukturen for en ny onlineopplevelse i Dying Light-franchisen." Prosjektet beskrives også som en "online-opplevelse i Dying Light-universet."

Tidligere har online-elementer blitt brakt til Dying Light-spill, men de har ikke vært eksplisitt online-opplevelser. Techland nevner også erfaring med å skape økonomier i spillet og å jobbe med live-service-titler. Dette kan være et spin-off-element til et eksisterende Dying Light-spill, eller noe helt nytt Techland er i ferd med å lage. Utvikleren nektet å kommentere, men vi vet at de jobber med nye prosjekter bak kulissene.