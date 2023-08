Tekken 6, SoulCalibur: Broken Destiny blir sannsynligvis lagt til PS Plus snart

HQ

To nye kampspill ser ut til å bli en del av PlayStation Plus Classics-katalogen, Tekken 6 og Soulcalibur: Broken Destiny, etter at de nylig ble klassifisert for både PS5 og PS4 i Taiwan.

Som Gematsu rapporterer, var Tekken 6 kun tilgjengelig på PS3, Xbox 360 og PSP, mens SoulCalibur: Broken Destiny kun var tilgjengelig på PSP, noe som betyr at det er første gang det kan spilles på en ikke-håndholdt konsoll.

Den mest sannsynlige grunnen til den nye klassifiseringen av disse spillene er at de vil bli lagt til i klassikerkatalogen for PS Plus Premium-abonnenter. Kommer du til å prøve dem hvis de kommer til abonnementstjenesten?