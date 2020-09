Tekken 7 får enda et sesongpass og ny karakter

Du ser på Annonser

Fightingspillet Tekken 7 har blitt en suksess med over seks millioner solgte eksemplarer og en del esportinitiativ. Derfor er det ikke helt overraskende at Bandai Namco meddeler at de nå skal bygge videre på spillet med enda et sesongpass som byr på flere forbedringer, karakterer og arenaer.

Den første traileren for dette finner du nedenfor, hvor vi også får se den nye karakteren Kunimitsu. Dette er en gammel kjenning fra både Tekken og Tekken 2, som nå er klar for å gjøre et comeback. Vi anbefaler å se traileren helt til slutten.