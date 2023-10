Tekken 8 ble utsatt for å unngå Street Fighter 6 og Mortal Kombat 1

HQ

Ut fra hvor mange karakteravsløringer og spilltrailere Bandai Namco slapp på kort tid virket det som om Tekken 8 skulle lanseres i 2023. Vi vet nå at dette ikke blir tilfelle, men på et tidspunkt var faktisk det tilfelle ... før utgiveren innså hva de ville gå opp mot.

Den nyeste episoden av Harada's Bar ble publisert i dag, og den inneholder en svært interessant kommentar fra Katsuhiro Harada om utgivelsesdatoen for Tekken 8. Harada-san avslører at Tekken 8 opprinnelig skulle lanseres sommeren 2023, men at de bestemte seg for å utsette spillet for to år siden etter å ha fått vite at dette ville bety å slippes rundt samme tid som et annet kampspill han ikke vil si tittelen på. Franchisens frontfigur bekrefter dermed at de ville unngå å lansere samtidig med Street Fighter 6 og/eller Mortal Kombat 1, så de bestemte seg for å utsette Tekken 8 et halvt år.

Han snakker sannsynligvis om Street Fighter 6, ettersom han spesifiserer at de to titlene skulle lanseres i samme måned. Capcoms kampspill ble utgitt i juni, noe som stemmer overens med at Tekken 8 kommer ut 26. januar 2024.

Synes du dette var en smart avgjørelse?