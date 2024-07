Tekken 8 Finalen i World Tour 2024 arrangeres i Japan

HQ

Som en del av Evo 2024-prosedyrene som ble avsluttet i helgen, har det vært massevis av nyheter og informasjon som stadig sildrer ut med hensyn til kampspill og deres respektive esport-scener. På denne fronten har Bandai Namco nå kunngjort de faste datoene og stedet for den kommende Tekken 8 World Tour 2024 Finals.

Den massive avsluttende begivenheten vil bli avholdt i desember og se live action omtalt i Tokyo, Japan. Vi blir fortalt at gruppespillene for Global og Regional Leaderboards begynner 5. desember, og at finalen vil bli holdt personlig i Shibuya, Tokyo 8. desember.

Handlingen vil inneholde 20 spillere fra Global Leaderboard og 15 fra Regional en. Det vil være 300 000 dollar å konkurrere om, og mellom gruppespillet 5. og 6. desember og finalen 8. desember vil det også være en Last Chance Qualifier 7. desember.

Sjekk ut traileren for den etterlengtede finalen nedenfor.