Tekken 8 mister sin assisterende regissør, da Yohei Shimbori forlater Bandai Namco i slutten av august

Yohei Shimbori er kjent for sin tjeneste hos Team Ninja, og også som regissør av kampspillet Dead or Alive 6 fra 2019. Han har nå gjort det klart via en X-melding (lagt merke til av finske Muropaketti), at han forlater Bandai Namco i slutten av august, så i slutten av denne uken.

Shimbori begynte i Bandai Namco i desember 2023 for å jobbe som assisterende regissør for Tekken 8, som ble utgitt i januar 2024.

I kunngjøringsmeldingen sa Yohei Shimbori ikke hvor karrieren hans vil gå videre, men mest sannsynlig vil han holde seg innenfor videospillområdet.

Oversettelse levert av Google :

"[Kunngjøring] Jeg vil forlate Bandai Namco Studios i slutten av denne måneden. Mens jeg var der, var jeg involvert i en rekke prosjekter, men jeg var spesielt dypt involvert i Tekken 8, først og fremst i outgames, og fikk støtte fra mange mennesker, inkludert kundene våre. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å uttrykke min oppriktige takknemlighet. Tusen hjertelig takk!"