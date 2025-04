Tekken 8 spiller deltar i live-turnering med hundetrener festet på ryggen

HQ

I løpet av den siste helgen tok noen av de beste Tekken 8 -spillerne fra hele verden til Texas i USA for å konkurrere i Texas Showdown 2025 -turneringen. Dette arrangementet har skapt overskrifter av en grunn som mange ikke ville ha spådd, da en spiller under live-handlingen gikk på scenen for å konkurrere med en veldig uortodoks trener festet på ryggen.

Jamie "IGottaJet" Drake fanget oppmerksomheten til mange da han så ut til å spille settet sitt under oppsyn av sin personlige trener og coach, Shiba Inu-hunden Kintaro, som ble båret rundt av spilleren hele turneringen lang på ryggen.

Denne nydelige scenen fanget selvfølgelig oppmerksomheten til Tekken-sjef Katsuhiro Harada, som kommenterte Dexertos video av øyeblikket og bemerket at han vil bruke dette som inspirasjon til en ny kosmetisk tilpasningsmulighet i Tekken 8, noe som kanskje er inspirert av Tekken 5s Paul Phoenix dog item.

Dessverre kom IGottaJet og Kintaro ikke for langt gjennom turneringen, som ble vunnet av Too Ugly Esports 'Don "Genghis D0n" Brown.