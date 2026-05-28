Tekken-legenden Katsuhiro Harada retter skarp kritikk mot japansk arbeidskultur

Da en person på X bestemte seg for å anmelde Japan ut fra sitt eget perspektiv etter å ha tilbrakt to uker der fikk han uventet støtte fra Katsuhiro Harada, drivkraften bak Tekken-serien. Han forlot nylig både Bandai Namco og Tekken for å prøve lykken hos SNK i stedet.

Det var først og fremst ett av punktene Harada kommenterte, og det handlet om hvordan det er å bo og jobbe i Japan - som er notorisk krevende fordi høy lojalitet er et krav. Harada mener at dette har blitt tatt til det ekstreme, noe som fører til at individualister undertrykkes og inkompetanse ofte belønnes. Han fremstår som sterkt kritisk til japansk arbeidskultur og skriver blant annet :

"Når det gjelder det å bo i Japan, tror jeg det kan passe noen mennesker bedre enn andre. Det er sant at arbeid har en tendens til å oppta en relativt stor del av folks livsstil her, og enda viktigere - selv om dette finnes i alle land til en viss grad (dette er et viktig premiss, og jeg sier det igjen: dette finnes i alle land) - har Japan en tendens til å belønne "personlige relasjoner og intern politikk" fremfor ren kompetanse når det gjelder forfremmelser.

Med andre ord er det definitivt en "den spikeren som stikker ut, blir hamret ned"-kultur, og jeg tror mange sliter med det.

(Og forresten, situasjoner der noen som 99 av 100 mennesker ville ansett som fullstendig inkompetente - noen som i utgangspunktet er ukjente i bransjen bortsett fra endeløse historier om deres inkompetanse - på en eller annen måte blir forfremmet til en absurd høy lederstilling, og etterlater hele organisasjoner sjokkerte og forbløffet ... slike situasjoner finnes virkelig rundt oss. Den typen utrolig dårlig personalplassering som føles som om den hører hjemme i en filmscene)."

Selv om han ikke sier det rett ut, kan man mistenke at han i det minste delvis sikter til Bandai Namco, som har vært hans arbeidsgiver siden 90-tallet. Uansett er det morsomt å se at en av Japans mest frittalende spillutviklere nå har tatt bladet fra munnen, og vi mistenker at vi kommer til å få høre flere bemerkelsesverdige uttalelser fra ham i fremtiden.