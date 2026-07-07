Tekken-regissøren Katsuhiro Harada kaller Hidetaka Miyazaki fra FromSoftware en «gal vitenskapsmann»

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Mange ser på Hidetaka Miyazaki som en av de fremste spillskaperne vi har i dag. Uten ham ville det ikke vært noe «Dark Souls» eller « Elden Ring ». Før alt dette skjedde, hadde imidlertid Miyazaki, i likhet med alle kunstnere som venter på den anerkjennelsen de fortjener, sine utfordringer med teamet sitt.

Katsuhiro Harada, den legendariske regissøren bak Tekken, forklarte dette i et langt innlegg på Twitter der han snakket om sine erfaringer og inntrykk av Miyazaki. «I dag får han tilbud fra hele verden, men når jeg tenker tilbake på den tiden da han og teamet hans slet mest, virker mange av disse tilbudene som om de kommer fra folk som bare vet hvem de er i dag. Noen av dem føles nesten som en fullstendig holdningsendring,» sa Harada, og påpekte at Miyazaki, før Dark Souls, begynte med spillutvikling ganske sent sammenlignet med mange av sine kolleger, og dermed hadde en unik karrierevei.

For Harada har Miyazaki også et unikt perspektiv når det gjelder spill. Da han testet et spill sammen med Harada og andre utviklere, «spilte Miyazaki det med utrolig alvor. Da alle var ferdige og begynte å diskutere inntrykkene sine, forble han helt stille og stirret intenst på forhåndsvisningsskjermen, dypt i tanker.»

Da Miyazaki ble spurt om hva han tenkte på, svarte han angivelig at han vurderte hvordan han selv ville ha laget spillet annerledes. Harada sa at det var et «sjelden øyeblikk» der han fikk et glimt av Miyazakis «galne vitenskapsmann»-side. Uten den siden ved ham er det lite sannsynlig at Miyazaki ville ha gjort et så stort inntrykk på spillere over hele verden som han har gjort. Enten du elsker spillene hans for vanskelighetsgraden, verdenene de skaper eller noe midt imellom, er det klart at det kreves en helt spesiell type kreativ person for å gi liv til en verden som Dark Souls.